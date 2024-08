Großer Andrang am Sonntag

1 Zahlreiche Besucher nahmen am Sonntag ein Sonnenbad auf den Terrassen vor dem Schwimmerbecken. Foto: Baublies

2815 Menschen suchten am Sonntag bei Hochsommerwetter Abkühlung im Lahrer Freibad.









Eine Warteschlange vor dem Eingang, die Liegewiese gut besetzt, im Schwimmerbecken und erst recht im Nichtschwimmerbecken Hochbetrieb, vor der Wasserrutsche eine weitere Warteschlange: Dieses Bild bot sich am Sonntagnachmittag im und vor dem Terrassenbad. An dem Tag wurden insgesamt 2815 Besucher gezählt, wie das Bad auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt hat – das sei bisher der Rekord in diesem Jahr.