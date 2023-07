Von drei Buchreihen sind zwei leer geräumt. Gut 100 Bücher wurden dem offenen Bücherschrank in Oberweier entnommen. „Vor allem die aktuelle Literatur ist komplett weg“, so Initiatorin Marina Pilgram, die dahinter ein System vermutet.

Zwei Meter Bücher sind verschwunden, gut 100 Werke. Das musste Marina Pilgram kürzlich feststellen, als sie zum offenen Bücherschrank in Oberweier kam. Es mache sie unendlich traurig, dass das Modell des Schenkens und der Teilhabe missbraucht werde. „Wenn zwei Meter beste Werke fehlen, dann erkenne ich dahinter ein System“, so Pilgram. Leicht ließen sich diese Werke auf einem Flohmarkt für einen Euro verkaufen, vermutet sie. Niemand nehme sich mehr als 100 Bücher mit nach Hause, um sie dort zu lesen. „Leser tun so was nicht. Sie nehmen Rücksicht aufeinander“, ist sich Pilgram sicher. Zuhause hat sie noch eine Kiste mit Büchern stehen. „Aber irgendwie weiß ich nicht mehr so recht, wie ich vorgehen soll“, zeigt sich die Oberweiererin unschlüssig. Zwei Meter lassen sich mit den verbleibenden Bücher in Reserve nicht belegen.

Idee mit der Bücherleihe kam Marina Pilgram während des Lockdowns

Mitnehmen, wieder bringen oder einen anderen Schmöcker dazustellen ist das Modell der offenen Bücherschränke reihum. Einige Menschen bleiben spontan stehen, entdecken einen Lesestoff, nehmen ihn mit. Nachdem er ausgelesen ist, wird er wieder gebracht oder ein anderes Buch ins Regal gestellt, von dem der Leser denkt, dass es andere auch interessieren könnte. Seit drei Jahren gibt es einen offenen Bücherschrank in Oberweier. Begonnen hat alles in Corona-Zeiten während des Lockdowns draußen auf einem Campingtisch. Unter dem Nussbaum war ein ideales Plätzchen. Ausgelesene Bücher hat Marina Pilgram zum Ausleihen hingelegt. Damit sie nicht jeden Abend den Tisch wieder in die Garage tragen musste, hat ihr Christian Göppert einen Bücherschrank gebaut.

Die Besonderheit am Bücherschrank in Oberweier ist von der ersten Stunde an die Aktualität der Bücher. „Wenn mir ein Buch gefallen hat, ich es ausgelesen habe, bringt es mir im eigenen Bücherregal nichts mehr“, sagt Pilgram. Anderen mit neuem Lesestoff eine Freude bereiten, sei ihre Absicht.

Für alle ist wichtig, dass es sich bei den Büchern nicht um „alte Schinken“ handelt

Viele Oberweirer unterstützten sie mit Büchern, damit der Bücherschrank Ecke Mühlweg/Am Riedbach immer gut bestückt ist. Wichtig sei den Unterstützern, dass es sich um gute Literatur handelt und keine „alten Schinken.“ Vor allem auch Jugendbücher sind Pilgram ein großes Bedürfnis. Viele Jugendlichen kommen auch gern vorbei und lassen sich spontan von einem guten Buch anstecken. Im Grunde freue sie sich riesig, wenn Bücher fehlen und sie die Lücke mit einem neuen Werk wieder füllen darf. Aber was jetzt passiert sei, sei fernab vom Ausleihen und vielmehr Diebstahl. Was sie aber auch viele Leser enttäuscht zurück lasse.

Weitere Schränke

Seit April 2020 steht der Bücherschrank in Oberweier. Die Bücher stehen gesichert hinter einer Glasscheibe. Das Modell der Bücherschränke basiert auch auf einer Öffnungszeit rund um die Uhr. Weitere Bücherschränke gibt es in Friesenheim, Heiligenzell, Oberschopfheim und Schuttern.