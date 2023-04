Großer Ärger in Ichenheim

1 Das Rheinfest des Ichenheimer Musikvereins findet stets im Grünen statt. Foto: Fink/Archivbild

Der Musikverein Ichenheim bangt um sein größtes Fest. Vorsitzender Reiner Hagemann erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, warum das Fest möglicherweise abgesagt werden muss und welche Alternativen es gibt.









Die Nachricht, dass der Musikverein Ichenheim sein Rheinfest in diesem Jahr nicht am gewohnten Standort ausrichten kann, machte Bürgermeister Tobias Uhrich am Mittwoch im Gemeinderat publik. Der Veranstaltungsort bei der Wilhelm-Schwärzler-Hütte im Waldgebiet rund 300 Meter vom Rhein entfernt sei ein „Natura-2000“-Vogelschutzgebiet im Rahmen der Fauna-Flora-Habitatsrintlinie (FFH). „In diesem Gebiet ist dann Brutzeit“, erklärte Uhrich.