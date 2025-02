Am Mittwoch kurz nach der Mittagszeit hat sich der Spielmannszug, die Butzen und die Hanswurste vorm Stüble in Grosselfingen zum Abmarsch bereitgestellt.

Zug legt Halt beim Fähnrich ein

Mit Musik begleitet liefen sie im Flecken rum. Wobei immer einer der Hanswurste verkündete, dass der Narrentanz in diesem Jahr leider ausfällt, aber am nächsten Tag um halb zehn Kirche ist. Bei einigen ortsansässigen Firmen durfte der Narrenzug kurz verweilen und lief dann zum Fähnrich Oliver Lörch, der mit seiner Tochter Lea die Fahne hielt. Von da ging es in den Kindergarten bis zum Gasthaus Ochsen, wo man noch gemütlich beisammensaß.

Der Spielmannszug zieht durch Grosselfingen. Foto: Gaiser

Die Bruderschaft ist damals entstanden, um Witwen oder auch andere Hilfsbedürftigen zu Helfen. Dies ist nun auch der Anlass, dass die Spenden vom „Rombalga“ an die betroffene Familie vom Dachstuhlbrand gegeben wird, davon wird noch berichtet.