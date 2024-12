Grosselfinger Streuobst-Initiative: OGV hängt 30 Fledermauskästen auf

6 Christian Müller (Dritter von links) hat mit Mitgliedern des OGV, Fledermausexperten um Christian Dietz (Achter von links) die Fledermauskästen an die Obstbäume gehängt. Mit dabei war auch Bürgermeister Friedbert Dieringer (Zweiter von links). Foto: Kauffmann

Der OGV Grosselfingen hat einen weiteren Meilenstein in Sachen Streuobstwiese gesetzt – oder besser gesagt: aufgehängt. 30 Fledermauskästen hängen seit dem Arbeitseinsatz am Samstag. Einige Eindrücke von der Aufhäng-Aktion am Samstag.









Christian Müller und Holger Dehner vom Obst- und Gartenbauverein Grosselfingen montieren die Fledermauskästen konzentriert an die Obstbäume beim Wasserhochbehälter: Aufmerksam müssen sie dabei sein, denn der Traktor, den Siegfried Stauß an diesem Vormittag zur Verfügung stellte, hebt sie einige Meter hoch, und dort oben hantieren sie mit den kiloschweren Kästen. Diese müssen so massiv sein, damit sie auch bei Wind in stabiler Lage hängen können.