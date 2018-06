Grosselfingen Wie ein Führerschein für das Internet

Grosselfingen. "Wir sind eine tolle, familiäre Schule. Die Kinder sagen selbst, dass sie sich wohlfühlen", sagte Kristina Staiger, Schulleiterin der Hainburgschule, und leitete so den zweiten Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung, die Medienoffensive ihrer Schule, ein. Es sei ihr wichtig, dass alle Gemeinderäte auf dem gleichen Informationsstand seien, was dieses Thema angehe.

Als Experten hatte die Gemeinde Helmut Hoffmann, Schulnetzberater am Kreismedienzentrum in Albstadt, in die Sitzung eingeladen. Hoffmann erarbeitet einen Medienentwicklungsplan mit der Hainburgschule und stellte in der Sitzung am Mittwoch das Programm "paedML" für Grundschulen vor.

"paedML", das es sowohl für Grund- als auch für weiterführende Schulen gibt, wurde vom baden-württembergischen Landesmedienzentrum entwickelt und wird bereits von circa 2500 Schulen im Land genutzt. Es wird ein Server in der Schule installiert, der mit allen Geräten verbunden ist. Dieser Server kann bei Problemen auch per Fernzugriff gewartet werden. Hoffmann zeigte einen Informationsfilm für die Gemeinderäte. Die "Grundschulkonsole" des Programm sei besonders leicht zu bedienen, hieß es darin. Der Lehrkraft stünden verschiedene Funktionen zur Verfügung, wie den Drucker, das Internet oder die Bildschirme freizugeben oder zu sperren oder die Bildschirme der Schüler anzuschauen. Auch könnten nur bestimmte Webseiten im Internet für die Schüler freigegeben werden – damit sie zum Beispiel eben nur recherchieren und nicht auf Seiten mit fragwürdigen Inhalten landen. Ein Jugendschutzfilter sei jedoch bereits integriert, und die Startseite im Internet bei Nutzung des Programms enthalte bereits Verlinkungen zu kindgerechten Seiten.