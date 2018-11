Grosselfingen "Unter jedem Grabstein eine Weltgeschichte"

Die Mitarbeiter des Bauhofs hatten 70 Kerzen am Denkmal aufgestellt. Diese dienten als Symbol des Friedens. Die Jugendfeuerwehr säumte das Ehrendenkmal mit Fackeln. Die Feier begann mit dem Lied "Näher mein Gott zu Dir", gesungen von den Sängern des Männergesangvereins Grosselfingen und des Liederkranz Steinhofen mit der Chorleiterin Annekatrin Fecker.

Danach hielt Bürgermeister Franz Josef Möller eine innige Ansprache zum Gedenktag. Der Volkstrauertag erinnere an die dunkelste Zeiten unserer Geschichte, an die beiden Weltkriege und immense Verluste. "Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte", dieser Satz stamme von Heinrich Heine. Heute gedenken wir aber jener, die nicht alt starben, die ihr Leben noch nicht gelebt hatten. Wir gedenken der Menschen, die im Krieg starben. "Junge Menschen wurden viel zu früh aus ihrem Leben gerissen, Familien wurden zerstört, Träume und Hoffnungen vernichtet. Am Volkstrauertag müssen unsere Gedanken zurückgehen in die Vergangenheit, die von Grauen und Verderben geprägt war."

Das Gedenken an die Opfer werde verstärkt durch die Trauer, die alle bewegt. Auch heute noch würden viele Menschen in allen Teilen der Welt durch Kriege getötet. Damals mussten die Deutschen fliehen um sich zu retten und haben sich aus ihrem Geburtsland vertreiben lassen. Heute sei Deutschland ein Zufluchtsort für andere Menschen, die in jüngster Zeit Krieg, Verfolgung und Unterdrückung erleiden mussten.