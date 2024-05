1 Bei Grosselfingen könnten Windkraftanlagen gebaut werden. Sicher ist das aktuell keineswegs, derzeit laufen Untersuchungen dazu und der neue Regionalplan hat noch keine Rechtskraft. Foto: Jäger

Die so oft für ihre Informationspolitik gescholtenen Stuttgarter Stadtwerke gehen in die Offensive und informieren über den aktuellen Stand bei den Windkraftprojekten. Diese werden demnach in Grosselfingen und Rangendingen vorerst weiterverfolgt.









Die Stadtwerke Stuttgart haben in Abwesenheit Kritik über sich ergehen lassen müssen. Grosselfingens Bürgermeister Friedbert Dieringer drückte sich in diesem Zusammenhang beim Info-Abend Anfang April im Feuerwehrhaus so aus: „Die Gemeinde wird vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Es schien sich jedoch auch über Grosselfingen hinaus ein Eindruck des Unbehagens aufgrund der als unzureichend wahrgenommenen Informationspolitik der Stuttgarter Stadtwerke zu verfestigen. Doch nun gehen die Stadtwerke in die Offensive.