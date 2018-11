Grosselfingen Tobias Keller bleibt Vorsitzender

Grosselfingen (wo). Mit Grußworten eröffnete Vorsitzender Tobias Keller die Hauptversammlung, die besonderen Grüße galten dem stellvertretendem Bürgermeister Thomas Haug und allen anwesenden Mitgliedern. Auch den Jugendbetreuern, Franz Oesterle als Fahrer und Sven Holocher für das Verwalten und die Pflege der Homepage, dankte er besonders.

Mitlgiederzahl Danach ging der Vorsitzende auf die Mitgliederzahlen ein. Die Vorstandschaft hat beschlossen, neun neue Mitglieder in den Verein aufzunehmen. Somit hat der Verein 247 Mitglieder, davon 144 Aktive, 52 Passive und 51 jugendliche Mitglieder. Aktivitäten Schriftführerin Jasmin Vogel hatte die Termine aufgelistet. Außerhalb der Fasnet nahmen die Mitglieder am Vereinspokalturnier des FC-Grosselfingen, Abteilung Tennis, und beim Elfmeterturnier des FC-Grosselfingen teil. Die End of Summer Party wurde veranstaltet und die Junghexa trafen sich zum Kegeln. Für kommenden Samstag wird ein Stand auf dem Adventsmarkt in Grosselfingen aufgebaut.

Kassenstand Kassier Daniel Uhl berichtete von zahlreichen Ausgaben, er ist aber mit dem Kassenstand zufrieden. Wie die Oberhex Kai Schäfer weiter berichtete, verzichtet der Verein in diesem Jahr auf Zunftmeistergeschenke und verwendet das Geld für eine Spende an den Verein Kinderhilfe für krebskranke Kinder in Tübingen in Höhe von 500 Euro.