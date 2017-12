Grosselfingen Rote Mütze steht den Orangenen gut

Grosselfingen/Bisingen. Die Weihnachtsmänner waren in Grosselfingen und Bisingen unterwegs: Mit von der Partie Radio Neckaralb Live mit Carmen Emili und Bloggerin Petra Nann, welche ihre Interviews und Filmaufnahmen machten. Zuerst trafen sich gestern Vormittag alle Beteiligten im Geschäftsgebäude der Firma Bogenschütz Entsorgung in Grosselfingen. Bei einer Tasse Kaffee fand die informative Vorbesprechung für die Vorgehensweise am Nikolaustag statt.

Im Anschluss machte sich die Gruppe ausgerüstet mit Warnwesten und roten Nikolausmützen auf den Weg nach Bisingen, wo gerade im Gewann "Lindenplatz" (auch Katzenloch) ein Müllfahrzeug Sperrmüll abholte. Die Bürger staunten nicht schlecht, als in ihrer Straße plötzlich Müllmänner mit roten Nikolausmützen auftauchten. Die Idee stammt von Uwe Bogenschütz, dem Geschäftsführer des Grosselfinger Entsorgungsunternehmens. Bei ihren Fahrten zur Entleerung der Mülleimer oder aber beim Abholen von angemeldetem Sperrmüll setzten die Fahrer an diesem Tag die rotweiße Mütze auf.

Zudem machte Carmen Emili ihre Aufzeichnungen für das Radio Neckaralb Live, welche gestern Nachmittag sowie heute Vormittag im Rundfunk ausgestrahlt werden. Ebenso aber auch Bloggerin Petra Nann mit Stefanie Ehlers, die gleichzeitig Interviews und Filmaufnahmen tätigten, während die Müllmänner den Sperrmüll einluden.