Grosselfingen Gewerbegebiet ohne Internet

Die Internetgeschwindigkeit erreicht im Grosselfinger Gewerbegebiet Schneckentempo. Höchstens. Unternehmer Helmuth Thoma ist sauer: "Wenn die Telekom ernst macht und wir bis Juli keinen Ersatz für unsere Kupferleitungen haben, dann können wir den Laden schließen. Das ist die Realität, leider." Die Telekom habe ihn über die "Modernisierung" seines Anschlusses informiert. Das Problem: Sein Unternehmen befindet sich am Ende der Leitung, und dort sind die verbleibenden Kapazitäten zu gering, sodass eine Modernisierung gar keinen Sinn macht. Falls sich das nicht ändere, müsse Thoma seine Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken, "ohne Internet geht bei uns nichts". Noch ärgerlicher für ihn: In der Gewerbestraße, direkt vor seinem Werkstor, liegen bereits die Leerrohre. Was noch fehlt: Die Glasfasern in den Rohren. Und das, obwohl das Internet für viele Unternehmen einen Standortfaktor darstellt. Warum geht es mit dem Ausbau dennoch so langsam voran?

Wer sich näher mit dem Internetausbau beschäftigt, stößt auf ein Geflecht von Firmen, Tochterfirmen und Ansprechpartnern, die jeweils ihre eigenen Interessen zu verfolgen scheinen – offenbar auch, wenn dies zu Lasten der Endkunden geht.

Begonnen hat der Ausbau des schnellen Internets mit Glasfasern vielversprechend. Das Landratsamt hat begonnen, Planungen für den Bau eines Leerrohr-Netzes zu erstellen. Diese wurden an die Gemeinden übergeben, die darauf mit der Verlegung dieser Rohre begonnen haben. So hat zum Beispiel die Gemeinde Grosselfingen das Balinger Ingenieur-Büro Maute beauftragt, die Rohre zu verlegen, die auch vor Thomas Firmengelände in der Gewerbestraße verlaufen.