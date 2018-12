Grosselfingen Kreismusikfest steht nicht im Terminkalender

Das Kreisverbands-Seniorenorchester habe 2018 unter der Leitung von Joachim Bock musiziert. Die Mitglieder des Orchesters seien motiviert und organisierten sich selbst.

622 Ehrungsanträge waren aus den Vereinen eingegangen, die vom Ehrungssachbearbeiter Gustolf Kohler bearbeitet wurden. Bei 73 Termine nahmen Präsidiumsmitglieder die Auszeichnungen vor.

Im Blasmusikverband Baden-Württemberg und zwischenzeitlich auch in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände sei der Zollernalbkreis ebenfalls sehr präsent. Der Fachbereich Medien im Landesmusikverband werde vom Vorsitzenden geleitet, der von Ralf Merz unterstützt werde. Im Präsidium des Landesverbandes bringe sich Melle mit ein, als Vertreter ebenfalls Ralf Merz.

In der Bundesvereinigung wiederum habe er, Melle, Aufgaben im Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit; er werde im kommenden Jahr beim Deutschen Musikfest in Osnabrück das Pressebüro leiten, ebenfalls unterstützt von Ralf Merz. In Osnabrück werden die Zollern-Al(b)t-Bläser, die Musikkapelle Frohsinn Lautlingen, der Musikverein Nusplingen und die Spielgemeinschaft Balingen/Erzingen aufspielen.

Für 2019 stünden bereits einige Termine fest: Am Montag, 7. Januar, spiele die Junge Bläserphilharmonie Zollern­alb beim Neujahrsempfang des Kreistags in der Balinger Stadthalle. Am 23. März finden die Hauptversammlung der Bläserjugend Zollernalb und die Hauptversammlung des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb in der Festhalle Ringingen statt.

Am 25. und 26. Mai sind die 45. Jugendmusiktage in Geislingen. Am 15. Juni findet das Kreisverbands-Elfmeterturnier in Binsdorf statt, am 5. Oktober das Konzert der Jungen Bläserphilharmonie Zol­lernalb mit dem Jugendorchester des Kreisverbands Heilbronn in der Stadthalle Balingen. Am 22. November macht die Junge Bläserphilharmonie Zollernalb den Gegenbesuch in Heilbronn. Am Ende seines Berichts bedankte sich Melle bei den Mitgliedern des Kreisvorstands für deren Einsatz.

Am Ende der Sitzung bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende Helmut Bürkle bei Heiko Peter Melle für die "meisterhafte Arbeit" im Blasmusik-Kreisverband. Als Zeichen der Dankbarkeit überreichte er Melle ein Präsent und dessen Ehefrau ein Blumenpräsent.