Grosselfingen Jürgen Dehner verteidigt seinen Titel im Einzelwettbewerb

Einen Tag später wurden die Vereinsmeisterschaften im Herren-Einzel ausgetragen. Zuerst wurden die elf Spieler auf zwei Gruppen aufgeteilt. In Gruppe 1 spielten: Jürgen Dehner, Jürgen Liefke, Alexander Zimmermann, Jona Lauer und Klaus Hess; in Gruppe 2 traten an: Klaus Pflumm, Thomas Hankele, Jürgen Hankele, Patrick Gsell, Josua Ritzmann und Robert Feth.