Eine der ersten Traiteure Deutschlands Anna-Lena Schlegel aus Pfeffingen ist Expertin für Desserts

Schlegel ist eine, die sich mit Gaumenfreuden auskennt. Vor allem mit solchen, die besonders klein sind und mithin auf ein Löffelchen passen. Schlegel, die in der "Echt Schwäbischen Landmetzgerei" in Grosselfingen arbeitet und aus Pfeffingen kommt, erklärt: "Mit einem Bissen hat man die gesamte Geschmacksvielfalt im Mund" – ganz im Gegensatz zum klassischen Tellergericht. Am Fingerfood gefällt ihr das Filigrane, die Details und auch die handwerklichen Fertigkeiten, die man dazu haben muss – will man es denn richtig machen.

Schlegel muss es wissen: Die Fleischereifachverkäuferin hat kürzlich eine Zusatzqualifikation zum "Traiteur" absolviert. Wer diesen Begriff bei Google eingibt, erhält kaum aussagekräftige Ergebnisse, nur so viel: "Traiteur" soll eine Berufsbezeichnung für Köche gewesen sein, die Gerichte für Adel und Könige zubereiteten. Der Begriff ist geblieben, doch heute meint er etwas anderes. Schlegel: Traiteure kümmern sich nicht nur um Essen auf hohen Niveau, sondern um alles, was zu einer Veranstaltung gehört, von der Band bis hin zur Dekoration der Location. Was den Beruf im Unterschied zu anderen Event-Organisatoren so verschieden macht?