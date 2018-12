Grosselfingen Familiengeschichte ist preisverdächtig

Grosselfingen. "Film hat mich mein Leben lang begleitet", erzählt David Rothe. Schon als kleiner Junge drehte er Trickfilme mit Legofiguren und der Kamera seines Vaters, später stellte er mit Freunden und Geschwistern Filmszenen nach.

Doch beruflich schlug Rothe erst einmal eine andere Richtung ein; Schauspiel oder Film studierte er nicht. "Ich dachte mir, dass in die Branche ja jeder will, dass man dort schwer etwas erreichen kann", sagt er rückblickend. Der heute 38-Jährige machte zunächst eine Friseurausbildung und kam später als Quereinsteiger in den Vertrieb. Viele Geschäftsreisen unternahm er dabei, unter anderem nach New York – da holte ihn dann das Thema Film wieder ein.

Über einen Freund, der von Rothes Begeisterung für Film wusste, bekam er die Möglichkeit, als Zuschauer am Set von "The Wolf of Wall Street" dabei zu sein. "Das war dann dieser Wendepunkt: Ich wusste, dass ich das jetzt machen will", erinnert sich Rothe. Zurück in Deutschland nahm er Kontakt zu einem befreundeten Regisseur auf. Dieser brachte ihm bei, was er wissen musste, besorgte ihm kleiner Filmjobs. Anfangs war Rothe Kabelträger, später schrieb er sein erstes eigenes Drehbuch – und machte sich schließlich selbstständig. Spezialisiert ist Rothe auf Werbe- und Industriefilme, er hofft aber nach wie vor darauf, im szenischen Film Fuß fassen zu können. Der Werbefilmpreis könnte ein Sprungbrett dafür sein.