Grosselfingen Eigenes Konzert für die Jungmusiker

Deutsches Musikfest Im Blasmusikverband Baden- Württemberg und zwischenzeitlich auch in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ist der Zollernalbkreis ebenfalls präsent.

Im Präsidium des Landesverbandes bringt sich Heiko Peter Melle mit ein und als Vertretung im Landesvorstand übernimmt ebenfalls Ralf Merz. In der Bundesvereinigung wiederum hat er Aufgaben im Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und er wird beim Deutschen Musikfest des Jahres 2019 in Osnabrück das komplette Pressebüro leiten.

Ebenfalls in Osnabrück werden die Zollern-Al(b)t-Bläser, die Musikkapelle Frohsinn Lautlingen, der Musikverein Nusplingen und die Spielgemeinschaft Balingen/Erzingen teilnehmen.

Am 23. März um 10.30 Uhr findet die Hauptversammlung der Bläserjugend Zollernalb statt und ab 14 Uhr die Hauptversammlung des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb in der Festhalle Ringingen. Vom 25. Mai bis 26. Mai finden die 45. Jugendmusiktage in Geislingen statt. Am 15. Juni steigt das Kreisverbands-Elfmeterturnier in Binsdorf. Am 5. Oktober das Konzert der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb mit dem Jugendorchester aus Heilbronn in der Stadthalle Balingen und am 22. November das Konzert der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb beim Gegenbesuch.