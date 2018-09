Grosselfingen Den Steuerzahler trifft es nicht

Grosselfingen. "Nach einigen Wochen Fahrt über die reparierte (neu geteerte Straßenseite) in der Neuen Gewerbestraße in Grosselfingen komme ich nicht umhin, Sie darauf hinzuweisen, dass die Baufirma beim Nachteeren dort gepfuscht hat." So beginnt ein Schreiben vom 4. September des Grosselfinger Unternehmers Helmut Thoma an die Gemeindeverwaltung, das unserer Zeitung vorliegt. Er beklagt sich, dass die Straße, aus Richtung Bisingen kommend, vom Anfang bis ungefähr zur Hausnummer 15 "hoppelig" sei und das Fahrzeug sehr stark durchschüttele; ein Stück weiter fahre man wieder ruhig. "Bezahlt hat die Gemeinde Grosselfingen wahrscheinlich für die korrekte Asphaltierung genauso viel wie für den Pfusch?", fragt Thoma weiter und bittet die Gemeinde darum, dafür Sorge zu tragen, dass die ganze Straße korrekt geteert wird.

Unternehmer zieht Vergleich mit Fahrbahnerneuerung auf der B 27 heran

Am gestrigen Dienstag folgte der nächste Brief an die Gemeinde, den Thoma ebenfalls unserer Zeitung zukommen ließ. Er bezieht sich dabei auf einen gestern im Schwarzwälder Boten erschienen Artikel über den Fahrbahnersatz der B 27 (Neukircher Steige), der aufgrund welliger Fahrbahn nachgebessert werden muss. Thoma meint, das müsse dann auch für die Neue Gewerbestraße in Grosselfingen gelten. Diesen zweiten Brief habe er geschickt, da auf sein erstes Schreiben nicht reagiert worden sei.