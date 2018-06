Grosselfingen Brandschutzkonzept getestet

Seit dem Brand 2016 arbeitet die Firma Bogenschütz kontinuierlich ständig an der Verbesserung des Brandschutzes. Eine automatische Brandmeldeanlage mit Wärmebildkameras wurde installiert, mit Großbausteinen wurden Brandabschnitte gebildet, und weitere Löschwasserbehälter wurden aufgestellt. Besonderes Augenmerk lag bei der Übung auf der Löschwasserrückhaltung. Das Gelände ist so angelegt, dass kein Löschwasser in die Kanalisation gelangt. Das verwendete Löschwasser wird zurück gepumpt und kann erneut zum Löschen verwendet werden.

Nach der Übung trafen sich alle Beteiligten und Geschäftsführer Uwe Bogenschütz im Feuerwehrhaus. Kommandant Rainer Knoll lobte den Übungsablauf. Uwe Bogenschütz dankte den Aktiven, die hier trotz teilweise strömendem Regen eine engagierte Leistung gezeigt hätten.