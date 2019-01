Während über Weihnachten und Neujahr wohl die meisten Grosselfinger ihre freien Tage genossen, blieben die Mitarbeiter des Bauhofs in Bereitschaft: Wenn es schneit oder glatt ist, gehen sie in die Kälte, um Straßen zu räumen und mit Salz zu bestreuen. 25 Tonnen Salz können im Lager am Marktplatz gelagert werden (Foto). Dieses Jahr sind die Mitarbeiter um Bauhofleiter Silvester Rapp (Mitte), Simon Beck (links), Georg Koch (rechts) und Andreas Heinrichs zu drei Einsätzen ausgerückt – bisher ein ruhiger Winter. Je nach Lage meldet ein für den Frühdienst abgestellter Mitarbeiter die Wetterlage. Unter Umständen werden danach die Kollegen geweckt: Sie kümmern sich um den Schnee auf Gehwegen und Treppen. Ein Unternehmen aus Bisingen macht die Straßen frei. Das Räumen wird jedoch von in Reihen abgestellten Autos erschwert. Teils müssen sich die Fahrzeuge mit viel Mühe durch die Straßen kämpfen. Und doch kommen manchmal Klagen von Anwohnern auf, die den bei Seite geräumten Schnee nicht vor ihrer Hofeinfahrt oder neben dem geparkten Auto gehäuft sehen wollen. "Wir nehmen es hin", sagt Bauhofleiter Rapp. Denn irgendwo muss der Schnee ja auch hin. Foto: Kauffmann