Grosselfingen Ausbau hängt von der Nachfrage ab

Aufruf an die Anwohner An interessierte Anwohner aus den genannten Straßenzügen richteten die beiden Vertreter von Netze BW den Aufruf, in den nächsten Wochen entsprechend genau auf mögliche Infoschreiben zu achten und diese bei Interesse an einer Gasleitung zurückzuschicken.

Erste Nutzer Seit der vergangenen Heizperiode nutzen die ersten Haushalte und Betriebe in Grosselfingen Erdgas. Zuvor hatte die EnBW-Tochter knapp einen Kilometer Rohre durch die Balinger Straße bis zur Ecke Bruderschaftsstraße/Strupfegasse gelegt. Außerdem wurden im Gewerbegebiet die Neue Gewerbestraße und der Bisinger Wasen erschlossen. Rechtzeitig zur anstehenden Heizperiode wird das Gas auch für die Neuanschlüsse zur Verfügung stehen. Im Norden Grosselfingens erachtet Netze BW den Ausbau wegen des bestehenden Nahwärmenetzes nicht für sinnvoll.

Kosten Wie groß die Kosten sind, hängt von individuellen Begebenheiten vor Ort ab. Das teilt ein Pressesprecher von Netze BW auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zum Beispiel von der Länge des Rohrs, das über das Grundstück ins Haus führt. Nur als "grobe Hausnummer" nennt er Anschlusskosten von 3000 Euro. Es könne jedoch erhebliche Abweichungen nach unten oder oben geben, sagt der Pressesprecher. Ein Anschluss sei teurer als 500 Euro und günstiger als 10 000 Euro, heißt es weiter.

Eigentümer, die ihre Häuser an das Gasnetz in Grosselfingen anschließen wollen, erhalten bei Marlene Beck vom Rathaus weitere Infos. Zu erreichen ist sie unter der Telefonnummer 07476 / 94 40 10. Der Gemeinderat hat im März 2016 dem Abschluss eines Konzessionsvertrags mit Netze BW beschlossen und damit den Weg zur Gaserschließung der Gemeinde Grosselfingen freigemacht.