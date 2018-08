Grosselfingen Auftakt mit Palmen und bunten Outfits

Grosselfingen. "Ab in den Süden" heißt es dieses Jahr bei den Grosselfinger Ferienspielen. Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros, federführend Miriam Schilling und Svenja Gress, haben sich ein passendes Programm überlegt. 14 Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren unterstützen sie als Betreuer. Am Montag ging es mit den 35 angemeldeten Kindern los.

Jeden Tag sind die Kinder von 8 bis 15.30 Uhr in der Hainburgschule. Am ersten Tag wurde in verschiedenen Gruppen gebastelt. Die Kinder stellten Gipsmasken her und bemalten sie, gestalteten T-Shirts, Mützen, Fahnen und Turnbeutel. Andere bastelten Einladungskarten zum Abschlussprogramm für die Eltern. Und um dem Motto "Ab in den Süden" auch gerecht zu werden, bastelten die Kinder gemeinsam Palmen. Am Montag rundete ein Tauschspiel das Programm ab. Hier wurden an verschiedenen Häusern Äpfel gegen Süßigkeiten getauscht.

Am Dienstag nachmittag machten sich die Kinder auf zum Rathaus. Diese traditionelle Parade ist fester Bestandteil der Sommerferienspiele geworden. Am Rathaus angekommen, wurden die Kinder von Bürgermeister Franz Josef Möller und Mitarbeitern des Rathauses empfangen. Alle sangen gemeinsam das Lied "Ab in den Süden".