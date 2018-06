In Grosselfingen, auf dem Feld von Sibylle Roller-Karsch, dürfen Erdbeeren selbst gepflückt werden. Sie hat verschiedene Sorten angepflanzt. Auch Körbchen zum Einsammeln der Früchte können direkt am Feld gekauft werden. Ab kommender Woche werden wohl auch die späten Erdbeeren reif sein und dann kann bis Ende Juni oder sogar Anfang Juli geerntet werden. Das ­Erdbeerfeld befindet sich am Ortsausgang von ­Grosselfingen in Richtung Rangendingen auf der linken Seite. Es ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Roller