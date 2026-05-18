Großeinsatz: Polizei sucht Schützen an islamischem Zentrum in San Diego

1 Die Polizei sucht nach mutmaßlichen Schützen. Foto: Gregory Bull/AP/dpa Nach Berichten über einen Schützen an einem islamischen Zentrum im kalifornischen San Diego gibt es einen Großeinsatz. Die Lage an der Einrichtung ist zunächst unklar.







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San Diego - Die Polizei in San Diego hat mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an einem islamischen Zentrum reagiert. Auf Hubschrauber-Aufnahmen war zu sehen, wie Beamte in Schutzausrüstung das Gebäude in einem Vorort der kalifornischen Stadt betraten. Die umliegenden Straßen und eine anliegende Autobahn waren von dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Von der Polizei gab es zunächst keine Informationen zu möglichen Opfern. Sie richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein. Auf den Videoaufnahmen war zu sehen, wie Menschen unter Polizeischutz von dem Gebäude weggeleitet wurden. Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine islamische Schule.