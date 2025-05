Großeinsatz: Maus verursacht Stromausfall in Krankenhaus - Klinik geräumt

1 Am Dienstagabend war die Brandmeldeanlage in der Klinik ausgelöst worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa Wegen eines Kurzschlusses im Technikraum fällt in der Klinik in Radevormwald der Strom aus. In der Nacht werden rund 50 Patientinnen und Patienten aus dem Krankenhaus gebracht.







Radevormwald - Eine Maus hat ein Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Nager in der Klinik in Radevormwald einen Kurzschluss im Traforaum verursacht, so dass der Strom in der gesamten Klinik ausfiel, wie die Stadt und der Oberbergische Kreis mitteilten. 50 Patientinnen und Patienten seien deshalb in der Nacht in andere Krankenhäuser verlegt worden.