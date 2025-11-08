Großeinsatz in Weil am Rhein: Linienbus in Auffahrunfall verwickelt

Ein Toter, mehrere Schwerverletzte und Verletzte gab es durch einen Unfall mit einem Linienbus im Bereich des Achterkreisels in der Innenstadt von Weil am Rhein.

Gegen 13.30 Uhr ging die Alarmierung der Einsatzkräfte raus: Ein Linienbus ist in einen Auffahrunfall verwickelt. Erste Meldungen, er sei von der Fahrbahn abgekommen und in eine Menschenmenge gefahren, bestätigen sich nicht. Knapp zwei Stunden später steht fest, zumindest ein Toter, mehrere Schwerverletzte und Verletzte sind zu beklagen.

Die Einsatzkräfte haben das Gebiet um den sogenannten „Achterkreisel“ weiträumig abgesperrt. – Die Polizei bittet, dass das Gebiet großräumig umfahren wird. – Im Einsatz sind neben dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Feuerwehr und Polizei. Zur Rettung von Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

34-Jährige Frau getötet

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich, wie die Polizei mitteilt, in der Hauptstraße in Weil am Rhein kurz vor der Friedensbrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Linienbus mit mehreren Autos und erfasste Personen.

Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine 34-jährige Frau getötet und mehrere Personen verletzt. Zur Unfallursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz, weshalb rund um die Hauptstraße, die Müllheimer Straße und der Basler Straße derzeit Straßensperrungen vorliegen.

Es waren auch zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne im Einsatz.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag vor.