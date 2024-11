1 Aus dem Gebäude dringt Rauch. Foto: Schülke

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Freitag auf einem Aussiedlerhof in Felldorf. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.









Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte gegen 13.10 Uhr zu einem Aussiedlerhof bei Felldorf aus. Wie die Feuerwehr am Brandort informierte, war in einem Silo in einer Trocknungsanlage ein Brand ausgebrochen. In dem Silo waren zu der Zeit zwischen 40 und 50 Tonnen Sonnenblumenkerne gelagert. Menschen wurden nicht verletzt, der Hof betreibt keine Tierhaltung.