16 Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu einem Brand in Sommenhardt an. Foto: Klormann

In Sommenhardt war am Dienstagnachmittag teils kein Durchkommen mehr. Mehr als ein Dutzend Einsatzfahrzeuge gruppierten sich um ein derzeit leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Calwer Straße, an dem ein Schwelbrand ausgebrochen war.









So viel Blaulicht hat Sommenhardt wohl selten gesehen. Gegen 14.10 Uhr riefen Handwerker die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Calwer Straße an der Abzweigung Richtung Zavelstein. Und die kam mit zahlreichen Kräften.