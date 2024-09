Amokalarm an Villinger Schule Bangende Eltern, weinende Schüler und falsche Tote

Nach einem Amokalarm an der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen haben sich Schüler teils über Stunden in ihren Räumen verbarrikadiert. Falschinformationen über soziale Netzwerke befeuerten währenddessen die Angst vor einer ernsten Lage. Am Ende war klar: Es gab zu keiner Zeit eine Gefahr.