Mann stürzt beim Kraftwerk im Neckartal in die Tiefe

Großeinsatz in Rottweil

5 Die Hubarbeitsbühne kommt bei der Rettungsaktion zum Einsatz. Foto: Zelenjuk

Zu einem Einsatz der Feuerwehr, der Polizei, der Bergwacht und des Rettungsdienstes kam es in der Nacht auf Sonntag am Rottweiler Kraftwerk. Während in der Party-Location ausgelassen gefeiert wurde, spielten sich draußen dramatische Szenen ab.















Rottweil - "Person im Wasser", mit diesem Stichwort wurde die Feuerwehr Rottweil kurz vor 3 Uhr in der Nacht auf 1. Mai alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Person nicht im, sondern am Wasser, und zwar am Neckarufer nach einem Sturz vom Kraftwerk-Parkplatz die Böschung hinunter gelandet war. Stadtbrandmeister Frank Müller, der den Einsatz leitete, ließ daher die Bergwacht nachalarmieren, die aber nicht eingreifen musste.

Hintergründe noch unklar

Der Mann war bei der Ankunft der Einsatzkräfte nicht ansprechbar. Weitere Hintergründe waren noch unklar. Als erste waren die Kräfte des DRK und der Feuerwehr an der Unglücksstelle, die bei der "Tanz in den Mai"-Party im Kraftwerk vor Ort waren.

Der Verunglückte wurde von der Feuerwehr mithilfe der Hubarbeitsbühne aus dem unwegsamen Gelände gerettet und schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz, die Bergwacht und der Notarzt.