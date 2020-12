Großeinsatz in Pforzheim Geburtstagsgrillen auf Balkon alarmiert Feuerwehr

Pforzheim - Nachbarn hatten offene Flammen in dem Wohnblock gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 45 Jahre alte Bewohner wollte demnach zum Geburtstag seiner Tochter am Samstag auf dem Balkon grillen. Dabei habe er offenbar zu viele Holzscheite aufgelegt.