Großeinsatz in Loßburg

1 Ein Container mit Lackabfällen war in Brand geraten. Foto: Feuerwehr

Die Loßburger Feuerwehr musste am Montag zum Abfallentsorgungsunternehmen Remondis ins Industriegebiet Betzweiler ausrücken. Der Grund: ein Feuer in einer Entsorgungsmulde für Gefahrenstoffe. Zwischenzeitlich griffen die Flammen sogar auf das Dach der Halle über. Verletzt wurde aber niemand.









Höchste Alarmstufe bei der Feuerwehr Loßburg: Am Montag sind bei der Firma Remondis im Loßburger Industriegebiet Betzweiler Gefahrenstoffe in Brand geraten. Laut Angaben der Feuerwehr hatte sich der Inhalt eines Containers entzündet, in dem vor allem alte Lacke gesammelt wurden.