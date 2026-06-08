Großeinsatz in Hauptstraße: Verdacht auf explosiven Gegenstand – Polizei räumt Gebäude in Schopfheim

In der Schopfheimer Hauptstraße musste am Montag ein Gebäude geräumt werden. Der Grund: ein „verdächtiger Gegenstand“, der möglicherweise explosiv sein könne.

Wie die Polizei kurz nach 17 Uhr informierte, wurde „gegen 10 Uhr im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ein verdächtiger Gegenstand“ in einem Gebäude entdeckt. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Polizeipräsidium Freiburg verließen bei der Räumung insgesamt 22 Personen das Wohnhaus, darunter vier Kunden des Einzelhandelsgeschäfts im Erdgeschoss.

22 Personen verließen das Haus Experten des Landeskriminalamts vor Ort Zur Einschätzung der Gefahrenlage wurden Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen. Die Polizei sperrte nach der Räumung vorsorglich den angrenzenden Bereich ab. Zudem kam eine Polizeidrohne zum Einsatz.

Experten des Landeskriminalamts vor Ort

Gegen 18.15 Uhr war die Analyse der Experten noch nicht abgeschlossen. Es handle sich um einen Gegenstand, der möglicherweise explosiv sein könne, wurde von Seiten der Polizei erläutert.

Polizeikräfte waren auch in der Hebelstraße zugegen. Foto: Simone Rotzler

Vom Ergebnis der Untersuchung hänge ab, ob der Einsatz noch am Abend abgeschlossen werden könne, oder ob womöglich eine weiträumigere Sperrung notwendig sei. Damit könnten Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden sein.

Analyse bis in die Abendstunden

Der Gegenstand wurde im Zusammenhang mit einem Nachlassverfahren entdeckt, so die Auskunft der Polizei. Der Wohnungseigentümer sei verstorben. Sollte sich der Einsatz bis in die späteren Abendstunden ziehen, werde für die evakuierten Personen eine Übernachtungsmöglichkeit in der Schopfheimer Stadthalle geschaffen, hieß es (wir berichten noch).