Großeinsatz in Hauptstraße: Verdacht auf explosiven Gegenstand – Polizei räumt Gebäude in Schopfheim

In der Schopfheimer Hauptstraße musste am Montag ein Gebäude geräumt werden. Der Grund: ein „verdächtiger Gegenstand“, der möglicherweise explosiv sein könne.
Wie die Polizei kurz nach 17 Uhr informierte, wurde „gegen 10 Uhr im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ein verdächtiger Gegenstand“ in einem Gebäude entdeckt. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Polizeipräsidium Freiburg verließen bei der Räumung insgesamt 22 Personen das Wohnhaus, darunter vier Kunden des Einzelhandelsgeschäfts im Erdgeschoss.