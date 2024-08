Großeinsatz in Hamburg: Mädchen geht in Elbe unter - stundenlange Suche erfolglos

Mädchen geht in Elbe unter - stundenlange Suche erfolglos

Großeinsatz in Hamburg

1 Die Rettungskräfte suchen mit einem Großaufgebot nach dem zehnjährigen Mädchen. Foto: dpa/Christian Charisius

Am Elbstrand in Hamburg-Blankenese geht ein Mädchen in der Elbe unter - vor den Augen seiner Eltern. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Können sie die Zehnjährige finden?









In Hamburg-Blankenese ist am Nachmittag ein zehnjähriges Mädchen vor den Augen seiner Eltern in der Elbe versunken. Mit einem Großaufgebot suchten die Rettungskräfte stundenlang nach dem Kind, wollten die Hoffnung nicht aufgeben. „Das ist für uns ein besonders schrecklicher Einsatz“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Eltern wurden von der Notfallseelsorge betreut.