Ein Großaufgebot von Badenova-Netze, Feuerwehr und dem Bauamt Ettenheim war am Mittwoch, 20. September, im Bereich Thomasstraße und Rohanstraße zugange. Grund für den Einsatz war eine angeschmorte Erdgas-Hausanschlussleitung.

Aus Sicherheitsgründen war der Einsatzort am Mittwoch abgesperrt, die Geschäfte im Umkreis konnten weiterhin geöffnet bleiben, berichtet die Badenova-Netze. Deren Mitarbeiter dichteten die Erdgasleitung provisorisch ab, am Mittwoch wird der Schaden repariert.

Bereits am Dienstag um 21.45 Uhr ging eine Gasgeruchs-Meldung bei der Badenova-Verbundwarte im Bereich Thomasstraße/Rohanstraße in Ettenheim ein. Die Erdgas-Spürtrupps der Badenova-Netztochter fuhren daraufhin direkt hinaus und versuchten das Leck in der Nacht zu orten. Neben laufenden Erdgaskonzentrationsmessungen unternahmen Spezialisten von Badenova-Netze sowie der Stadt Ettenheim die Öffnung von Kabelschutzrohren sowie Kanalschächten, um diese zu entlüften. Auch Gebäude im betroffenen Bereich wurden vorsorglich gelüftet. Ziel war es, das Erdgas entweichen zu lassen.

Insgesamt sechs Aufgrabungen wurden vorgenommen, ehe die Leckage frühen Vormittag des Mittwochs an einer Hausanschlussleitung in der Rohanstraße gefunden werden konnte. Der betroffene Leitungsbereich wurde provisorisch „abgeschiebert“, der betroffene Hausanschluss freigegraben. Dabei konnten die Spezialisten feststellen, dass eine defekte Stromleitung die Gasleitung aus Kunststoff angeschmort hatte. Der Stromnetzbetreiber Netze-BW wurde entsprechend kontaktiert und ist nun ebenfalls vor Ort, um die defekte Stromleitung zu beheben.

Originalzustand soll im Laufe des Tages wiederhergestellt werden

Eine Straßensperrung in den beiden betroffenen Straßenzügen wurde eingerichtet. „Im Laufe des heutigen Tages werden wir den Originalzustand wieder sicher herstellen“, erklärt Klaus Ringelmann, Einsatzleiter der Badenova-Netze, am Mittwoch. Er lobte zudem das gute Zusammenwirken aller Beteiligten: „Die Zusammenarbeit und Organisation mit Feuerwehr und der Stadt Ettenheim war mustergültig, die Anwohner reagierten mit viel Verständnis, wofür wir uns sehr bedanken.“