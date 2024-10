1 Die Lahrer Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Foto: Stadt Lahr (Symbolbild)

Keine Verletzten, aber ein großer Schaden: Am Samstag hat es in der Lahrer Innenstadt gebrannt.









Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Morgen in einer Küche in einer Wohnung in der Lotzbeckstraße zu einem Feuer. Die Flammen im vierten Obergeschoss des Hauses breiteten sich laut Mitteilung der Polizei auf die angrenzende Terrasse und Hausfassade aus.