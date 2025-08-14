Großeinsatz in Burgfelden: Jugendliche kollabiert beim Wandern bei Hitze

Kollabiert ist am frühen Donnerstagnachmittag eine Jugendliche in einer Wandergruppe in Burgfelden – mehrere weitere mussten medizinisch versorgt werden.
„Massenanfall an Verletzten“ lautete – vorsichtshalber – das Stichwort, mit dem Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, der leitende Notarzt Jan Krumpa und zwei weitere Notärzte am Donnerstag um 14.30 Uhr nach Burgfelden gerufen wurden: Dort war ein Mädchen aus einer Wandergruppe – vermutlich dehydriert, wie Krumpa sagt – kollabiert: Sie brachte der Rettungsdienst nach der Erstversorgung ins Krankenhaus, und inzwischen gehe es ihr wieder gut, konnte Heiko Lebherz vom DRK noch vor Ort vermelden.