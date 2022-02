Großeinsatz in Balingen Zwei Verletzte nach Explosion in Mehrfamilienhaus

Durch eine Explosion in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Äublestraße in Balingen sind am Samstagabend nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt worden. Feuerwehr und DRK waren mit einem Großaufgebot vor Ort.