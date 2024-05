Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz

1 Auf dem Mannheimer Marktplatz war es zu dem Angriff gekommen. Foto: dpa/Rene Priebe

Mitten in der Mannheimer Innenstadt greift ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei stoppt den Angreifer mit mindestens einem Schuss. Der Angriff soll einem Anti-Islam-Aktivisten gegolten haben.









Nach einem Messerangriff mit mehreren Verletzten auf dem Marktplatz in Mannheim haben Polizisten am Freitag einen Verdächtigen angeschossen. Der Mann sei dabei ebenfalls verletzt worden, teilten die Beamtinnen und Beamten in der baden-württembergischen Stadt mit. Ihren Angaben nach bestand für die Bevölkerung keinerlei Gefahr.