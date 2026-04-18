Nach einem lauten Knall mitten in der Nacht gehen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Die Beamten finden einen Toten und vier Verletzte in einer Unterführung.
Völklingen - Bei einer Explosion in einer Unterführung in Völklingen im Saarland ist ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion "durch menschliches Handeln" ausgelöst worden sei. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht.