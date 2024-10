Darum rückte das SEK in Stammheim an

1 Auch Spezialkräfte der Polizei waren am Dienstag in Stammheim im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Ole Spata/dpa/Ole Spata

Mehrere Dutzend Polizisten haben am Dienstagnachmittag den Bereich um ein Wohnhaus abgesperrt. Dort war ein Mann offenbar ausfällig geworden. Da nicht auszuschließen gewesen sei, dass dieser sich selbst in Gefahr bringt, schritten die Beamten ein.









So viel Blaulicht dürfte Stammheim selten gesehen haben: Zahlreiche Kräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Einsatz rückten am Dienstagnachmittag aufgrund eines Ausnahmezustandes an.