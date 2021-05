3 Feuerwehr-Großeinsatz am Sonntagabend in Pfohren: Gegen halb neun brennt es in der Galvanik-Abteilung von Aquatec. Foto: Sigwart

Ein Brand in der Galvanik-Abteilung der Firma Aquatec in Pfohren hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Schadenssumme bezifferte die Polizei in einer Mitteilung am Montag auf 500 000 Euro. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Donaueschingen-Pfohren - Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Fast 90 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Von einem schwierigen Einsatz auf dem Firmengelände an der Straße "Oberes Öschle" sprach am Pfingstmontag Reinhold Schöndienst. Der Kommandant der Abteilung Pfohren und stellvertretende Gesamtkommandant leitete den Einsatz. Der Brand in einer Galvanikanlage mit den damit verbundenen chemischen Verbindungen samt starker Rauchentwicklung erforderte besondere Bedingungen.

Gelblich-oranger Rauch

Zum einen mussten die Löscharbeiten mit möglichst wenig Wasser erfolgen, um die Löschwasserrückhaltung zu ermöglichen. Zum anderen waren bei dem Einsatz, an dem laut Mitteilung der Polizei 86 Feuerwehrleute teilnahmen, im Wesentlichen Atemschutzträger gefragt. Schon wegen der Farbe – schwarz und gelblich orange – sei der Rauch mit Vorsicht zu behandeln gewesen. "Diese Farbe zeigt an, dass Chemikalien mit betroffen sind", sagte Schöndienst.

Die Alarmierung der Feuerwehr, bei der die Einsatzmeldung am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr eintraf, erfolgte offenbar durch Passanten, die das Feuer von außen sahen. Als die Pfohrener Wehr als erstes auf dem Firmengelände eintraf, habe man Rauch gesehen, der aus einem Kamin kam. "Als wir ins Gebäude eindrangen, war das schon total verraucht", so der Kommandant weiter. Gleich darauf habe man auch gesehen, dass es hinter dem Gebäude raucht: Hinweise, dass der Brandherd in der Galvanik liegt, im Prinzip auf den zweiten Blick.

Abteilungen nachalarmiert

Das Feuer war gegen 22 Uhr gelöscht, die Galvanikhalle aber komplett ausgebrannt. Das größere Problem als die Löscharbeiten war die Rauchentwicklung. Zunächst waren die Abteilungen Pfohren und Stadt vor Ort, um den Brand zu löschen. Als den Verantwortlichen aber klar wurde, dass an diesem Abend ein besonders intensiver Atemschutzeinsatz anstehen würde, wurde die Abteilung Neudingen und in der Folge wurden noch die Abteilungen Heidenhofen und Wolterdingen alarmiert.

Ebenfalls vor Ort waren Feuerwehrangehörige aus Bräunlingen und Hüfingen, die der Führungsgruppe Städtedreieck angehören, und der Gefahrgutzug der Feuerwehr. Auch Polizei und Rettungsdienste waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge im Gewerbegebiet dirigiert worden.

Hinweis auf Smartphone

Erstmals, zumindest in Pfohren, nutzte die Feuerwehr die Notfall- und Nachrichtenapp Nina, um die Bevölkerung über das Smartphone vor der Rauchentwicklung zu warnen.

Über Nina erfolgte ab 21.25 Uhr der Hinweis, wegen eines Gebäudebrands in Pfohren Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Kurz nach 23 Uhr wurde diese Warnung aufgehoben. Der Rauch war über Pfohren in Richtung Aasen gezogen.

Die Straßen im Bereich des Brandortes waren während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Aus Villingen war ein Fachberater für chemische Substanzen der dortigen Feuerwehr gekommen, um Luftproben zu nehmen. Zum Glück hätten Messungen im Bereich Riedsee, im Ort und in Richtung Immenhöfe keine Auffälligkeiten ergeben.

Die Galvanikhalle brannte vollständig aus. Ausgelaufene Galvanikflüssigkeiten konnten im firmeneigenen Rückhaltebecken aufgefangen werden, um zu verhindern, dass Schadstoffe austreten. Laut Polizei kam es zu keinen Umweltbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Donaueschingen.

Die Firma Aquatec bezeichnet sich selbst als Spezialisten für die Verbindung von Metall und Kunststoff. Gegründet wurde die Firma 1989 an der Kirchstraße in Pfohren. Mit der Herstellung von Ablaufsystemen begann die Erfolgsgeschichte. Helmut Deusch und Roland Ketterer gründeten 1989 Aquatec als Zwei-Mann-Betrieb und lieferten hauptsächlich der Firma Mall für deren Benzin-Abscheider zu. Den Standort im Oberen Öschle bezog die Firma 1992. Die Galvanik wurde 2014 um- und teilweise neu gebaut. Gegenwärtig beschäftigt Aquatec 135 Mitarbeiter. Geschäftsführer ist Tobias Deusch, Sohn des Firmengründers.