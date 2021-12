Frau beim Wohnungsbrand in Deißlingen schwer verletzt

1 Beim Wohnungsbrand in Deißlingen wurde die Hausbewohnerin schwer verletzt. Mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften waren die Wehren Rottweil und Deißlingen im Einsatz. Foto: Marcel

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr gegen 11 Uhr am Freitag in die Deißlinger Plettenbergstraße gerufen. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz: Die Hausbewohnerin erlitt schwere Verletzungen.















Deißlingen - Ein 93- jährige Frau hat sich am Freitagmorgen schwerste Brandverletzungen in ihrer Wohnung in der Deißlinger Plettenbergstraße zugezogen. Wie sich das Unglück genau ereignet hat, steht noch nicht fest.

Wie die Polizei mitteilt, hörten Hausmitbewohner gegen 11 Uhr einen Rauchmelder und begaben sich gleich zu der Wohnung der Seniorin. Sie trafen diese im Flur durch offenes Feuer schwerverletzt an. Löschversuche der Nachbarn verhinderten noch Schlimmeres.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die hinzugerufene Deißlinger Feuerwehr, die mit 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen anrückte, löschte die restlichen Flammen und brachten die Frau in Sicherheit. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich dann um die betagte Frau. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Seniorin wurde mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik gebracht.