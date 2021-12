Frau bei Wohnungsbrand in Deißlingen schwer verletzt

1 Beim Wohnungsbrand in Deißlingen wurde die Hausbewohnerin schwer verletzt. Mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften waren die Wehren Rottweil und Deißlingen im Einsatz. Foto: Marcel

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr gegen 11 Uhr am Freitag in die Deißlinger Plettenbergstraße gerufen. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz: Die Hausbewohnerin erlitt schwere Verletzungen.















Deißlingen - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte am Freitagvormittag ein Wohnungsbrand in der Plettenbergstraße in Deißlingen. Eine Person wurde beim Brand schwer verletzt, sie wurde von den Nachbarn abgelöscht, berichtete Rüdiger Mack, Sprecher der Feuerwehr Rottweil, vor Ort.

Die Helfer wurden zuerst von der Feuerwehr und dann vom psychosozialen Dienst betreut. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Deißlingen und Rottweil mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften sowie der Rettungshubschrauber.