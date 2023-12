Ein Toter bei Wohnhausbrand in Trossingen

Bei einem Großbrand in Trossingen kam ein Mann ums Leben (Symbolbild).

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Trossingen kam für einen Bewohner jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte fanden eine Leiche. Was bislang über den Fall bekannt ist.









Ein Mann ist bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Trossingen im Landkreis Tuttlingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte es sich bei dem Toten um den 63 Jahre alten Wohnungsinhaber handeln.