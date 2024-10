Großeinsatz der Feuerwehr bei Bisingen: Abfahrt wegen Löscharbeiten auf Geflügelhof gesperrt

1 Mit der Drehleiter: Die Feuerwehr hat einen Gebäudebrand bei Steinhofen gelöscht. Foto: Kauffmann

Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Gebäude auf dem Geflügelhof bei Bisingen-Steinhofen geriet in Brand, im Einsatz waren mehr als 80 Feuerwehrleute. Diese hatten dabei eine besondere Herausforderung zu bewältigen.









Flammen schlagen aus dem Gebäude, eine Rauchsäule steigt unübersehbar in den Himmel, Qualm durchdringt die Luft: Die Feuerwehr wird am Montag um kurz nach zehn Uhr alarmiert, und schnell wird klar, dass es sich um einen Großbrand handelt. Einsatzleiter Jonas Ruff beschreibt die Lage gegen 10.40 Uhr so: „Es brennt in voller Ausdehnung.“ Mit ihm sind mehr als 80 Feuerwehrleute aus Bisingen, Grosselfingen und Hechingen vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren dabei auch Träger von Atemschutzmasken im Einsatz. Diese waren zunächst vor allem beim Eingangsbereich zum Nebengebäude gegen die Flammen tätig. Dazuhin versuchte die Feuerwehr per Drehleiter gegen Flammen und Hitze vorzugehen.