Großeinsatz: Containerschiff mit Gefahrgut brennt im Hafen von LA

Dramatischer Einsatz im Hafen von Los Angeles: Ein Schiff mit gefährlicher Fracht steht in Flammen, es gibt eine Explosion. Nicht nur die Einsatzkräfte müssen sich schützen.
Los Angeles - Ein Brand auf einem mit Gefahrgut beladenen Containerschiff hat einen Großeinsatz der Feuerwehr im Hafen von Los Angeles ausgelöst. Alle 23 Crewmitglieder wurden vom Schiff gerettet, wie die Rettungskräfte am späten Freitagabend (Ortszeit) nach Angaben der "Los Angeles Times" mitteilten. Es gebe keine Verletzten.