Großeinsatz beim Golfplatz: Wohnhaus in Ehner Fahrnau brennt komplett nieder

Ein Wohnhaus beim Schlösschen in Ehner Fahrnau wurde bei einem Feuer am Samstag komplett zerstört. Die beiden Bewohner wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Alarmiert worden war die Feuerwehr am Samstagvormittag gegen 10.30 wegen eines Gebäudebrandes unmittelbar beim Ehner Fahrnauer Schlösschen / Golfplatz zwischen Schopfheim-Fahrnau und Hausen. Als Einsatzleiter Steffen Hofmann mit den ersten Einsatzkräften am Ort des Geschehens ankam, hatten die Rauchgase, die sich in dem Gebäude angesammelt hatten, gerade voll durchgezündet – das Hause brannte lichterloh, schildert Dietmar Fink, stellvertretender Kreisbrandmeister gegenüber unserer Zeitung.