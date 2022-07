9 Zu einem Großeinsatz ist es aufgrund eines Flächenbrandes am Donnerstagnachmittag am Seewaldtunnel gekommen. Foto: Feuerwehr Gremmelsbach

Nach dem Brand am Seelenwaldtunnel gibt die Polizei weitere Details bekannt.















Triberg-Gremmelsbach/Untertal - Nach einem Böschungs- und Flächenbrand nahe eines Eisenbahntunnels bei Gremmelsbach-Untertal ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und der DRK Ortsgruppe Triberg gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, dauerten die Nachlöscharbeiten bis in den Abend hinein. Nach Eingang der Meldung kurz nach 13 Uhr rückte zunächst die Feuerwehr der Abteilung Gremmelsbach zu dem gemeldeten Brand aus.

Schnell war klar, dass weitere Feuerwehreinsatzkräfte für die Löschung des Brandes von Nöten sind, so dass nachalarmiert werden musste. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte zur Löschung eingesetzt. Aufgrund der schwierigen Bedingungen im unwegsamen Gelände zog sich die Löschung des Flächenbrandes bis etwa 16 Uhr hin. Zudem waren noch Nachlösch- und Aufräumarbeiten notwendig, die bis etwa 19 Uhr andauerten. Personen kamen nicht zu Schaden.