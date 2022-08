1 Der Brand von mehreren hundert Strohballen am Mittwochmittag bei Oberkirch hat ein Großaufgebot der Feuerwehr auf Trab gehalten. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report 24

Oberkirch-Zusenhofen - Zwei große Strohballenbrände haben am Mittwochmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr nahe dem Oberkircher Teilort Zusenhofen geführt. Gegen 12.15 Uhr kam es dort am Ortsrand im Bereich der B 28 und auf einem gegenüberliegenden Feld zu zwei größeren Bränden. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste auch umliegendes Feld, Sträucher und Bäume. Mehrere hundert Strohballen standen lichterloh in Flammen.

Brandstiftung steht als Ursache im Raum

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr mit Löschfahrzeugen aus der Region war vor Ort. Aufgrund des Löscharbeiten war die dortige Bahnstrecke zeitweise gesperrt, teilt die Polizei mit. Ein herbeigerufener Bagger sollte die Ballen auseinanderziehen, um den Brand löschen zu können. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zusenhofen, Oberkirch und Offenburg. Die Kriminalpolizei geht aufgrund der zeitlich an zwei verschiedenen Stellen ausgebrochenen Brände davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sind, teilt die regionale Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24 mit. Die Polizei bittet Zeugen die etwas beobachtet haben, sich zu melden.