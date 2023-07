Zu einem Großbrand auf einer zwei Hektar großen Ackerfläche ist es am Samstag gegen späten Nachmittag gekommen. Dabei sind laut der lokalen Nachrichtenagentur „Einsatz Report 24“ insgesamt 30 Strohballen in Flammen aufgegangen. Aufgrund der großen Trockenheit habe sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet. Der Brand hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits an den Waldrand und auch auf ein weiteres Feld auf der anderen Seite des Weges ausgedehnt. Durch das rasche Handeln der Einsatzkräfte konnte jedoch glücklicherweise ein Übergriff auf ein nahe gelegenes Waldgebiet verhindert werden. „Ein Landwirt, der auch Mitglied der Feuerwehr ist, hat mit seinem Fahrzeug Schneisen gezogen, so dass das Feuer sich nicht weiter Richtung Wald ausbreiten konnte“, erklärte Hauptkommandant Bernd Leppert im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Strohballen mussten auseinandergezogen und abgelöscht werden

Neben der Feuerwehr Schwanau waren auch Feuerwehren aus Meißenheim, Neuried und Lahr am Großeinsatz beteiligt. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort, so die Nachrichtenagentur „Kamera 24“.

Der Stapel aus Strohballen, der auf dem betroffenen Feld gelagert war, musste von der Feuerwehr mit der Hilfe von landwirtschaftlichem Gerät auseinandergezogen und sukzessive abgelöscht werden. „Das war auch das, was sich bei dem Einsatz länger hingezogen hat“, so Leppert.

Auch am Sonntag, so sagt er, waren Schwanauer Einsatzkräfte am Feld bei Ottenheim, um dieses im Blick zu behalten und gegebenenfalls schnell handeln zu können. Der Schaden belaufe sich nach Einschätzung des geschädigten Landwirts auf rund 2500 Euro, so „Kamera 24“.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. „Laut Einsatzleiter der Feuerwehr Schwanau Bernhard Groh geht man derzeit von Brandstiftung aus, entsprechende Zeugenaussagen lassen dies vermuten“, schreibt die Nachrichtenagentur „Kamera 24“. Am Sonntag konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung noch keine weiteren Angaben dazu machen.

Dem Hauptkommandanten war es einmal mehr wichtig, die gute interkommunale Zusammenarbeit zu betonten. „Schön zu sehen, wie gut das funktioniert, das hat auch dieser Einsatz wieder gezeigt.“

Bereits am 11. Juli brannte ein Feld in Ottenheim

Vor fast zwei Wochen, am Dienstagabend, 11. Juli, ist es bereits auf einem Feld bei Ottenheim zu einem Flächenbrand gekommen. Rund ein Hektar Acker am nordwestlichen Ortsrand stand in Flammen, dabei fielen rund 1500 Quadratmeter Getreide dem Brand zum Opfer. Eine Verbindung hinsichtlich der Brandstiftungsvermutung beim Großbrand am Samstag bestehe aber nicht. „Klares Nein!“, betonte Schwanaus Hauptkommandant Bernd Leppert auf Nachfrage unserer Redaktion.